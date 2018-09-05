Россия защитится от санкций

Совет безопасности России собрал у министерств и ведомств предложения по защите экономики страны от санкций со стороны США, пишет РБК.

Свои предложения уже представили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ЦБ, ВЭБ и «Ростех». Среди их идей — включение в международные договоры России норм о недопустимости использования американского права, а также о недопустимости обоснования коммерческих форс-мажоров санкциями.

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Также рассматривается возможность приоритетных закупок не попавших под санкции технологий и разработка альтернативных международных систем расчетов, в том числе с использованием квантовых технологий.

Кроме того, министерства предлагают форсировать инфраструктурные проекты, чтобы обеспечить внутренний спрос на товары, экспорт которых вскоре может попасть под санкции.

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