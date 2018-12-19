США отстали от «Русала»

США снимут санкции против компаний «Русал», En+ и Евросибэнерго Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Уточняется, что рестриктивные меры будут отменены в течение 30 дней, при этом сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы по-прежнему будут заморожены.

Вашингтон выдвинул условие для восстановления «Русала» в правах — действующий председатель совета директоров Маттиас Варнинг должен уйти в отставку и больше не входить в совет директоров компании, пишет ТАСС. Кроме того, Дерипаска лишится возможности назначать членов совета директоров.

Холдинг En+ создаст совет директоров из 12 членов, шесть кресел достанутся гражданам США или Великобритании «с обширным опытом ведения бизнеса». Дерипаска получит право назначать не более четырех топ-менеджеров, а восемь директоров будут независимыми.

5 ноября совет директоров компании «Русал» принял решение вернуться в Россию. В сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже было объявлено о планах перерегистрации с острова Джерси (Нормандские острова) на территорию России

En+ вместе с UC Rusal попали под санкции Минфина США, введенные 6 апреля. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок (основной для российского алюминия) и вести бизнес с американскими резидентами. Позднее власти США объявили, что снимут ограничения в случае, если Дерипаска снизит свою долю владения в En+ до 40 процентов. Бизнесмен вышел из управляющих органов En+ и UC Rusal, также компании ведут переговоры с Вашингтоном о передаче пакета Дерипаски в доверительное управление.

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