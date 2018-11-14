Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из России

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поддержит бойкот Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, если туда не пустят российских бизнесменов, подпавших под санкции США. Об этом написал в своем Facebook.

«Одним из важнейших достижений культуры и цивилизации является частная собственность. <...> Недавние санкционные решения в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга прямо нарушают этот принцип. По сути, там речь идет о попытке национализации частной собственности», — отметил Чубайс.

Он также добавил, что в случае главы компании «Ренова» нарушен еще и принцип презумпции невиновности. Таким образом, по словам Чубайса, солидарность с решением, отвергающим принцип священности частной собственности и презумпции невиновности — серьезная ошибка.

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Еще 7 ноября глава «Роснано» планировал принять участие в работе форуме, невзирая на то что Дерипаске и Вексельбергу запрещено посещать это мероприятие.

Накануне, 13 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва откажется от участия в форуме, если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены.

6 ноября Financial Times сообщала, что на ВЭФ не пригласили владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца «Русала» Олега Дерипаску, а также главу госбанка ВТБ Андрея Костина. Причина попадания в черный список — санкции против бизнесменов и топ-менеджера, которые вызвали обеспокоенность у международных организаций.

Всемирный экономический форум в Давосе — ежегодное и самое масштабное экономическое событие планеты. Ежегодно на площадках форума собираются главные персоны из сферы бизнеса и политики.

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