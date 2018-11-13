Медведев поставил ультиматум главному экономическому форуму планеты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва откажется от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, если туда не пустят российских бизнесменов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — сказал глава российского правительства.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс также заявил, что не поедет на форум, если будет принято решение о неучастии в нем представителей российских компаний, передает Rambler News Service. «Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра, позиция однозначная», — подчеркнул он.

6 ноября Financial Times сообщала, что на ВЭФ не пригласили владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца «Русала» Олега Дерипаску, а также главу госбанка ВТБ Андрея Костина. Причина попадания в черный список — санкции против бизнесменов и топ-менеджера, которые вызвали обеспокоенность у международных организаций.

Всемирный экономический форум в Давосе — ежегодное и самое масштабное экономическое событие планеты. Ежегодно на площадках форума собираются главные персоны из сферы бизнеса и политики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!