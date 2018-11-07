Чубайс захотел в Давос

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, невзирая на то что ряду российских бизнесменов запретили посещать это мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Планирует принять участие. Форум стоит в графике Анатолия Борисовича», — сказал представитель «Роснано». При этом окончательное решение не принято, оно зависит от программы форума.

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Всемирный экономический форум в Давосе должен пройти с 22 по 25 января. Площадка традиционно собирает ведущих экспертов, спикеров и представителей бизнеса. В прошлом году главным гостем мероприятия стал президент США Дональд Трамп.

Во вторник, 6 ноября, издание Financial Times сообщило, что россиянам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину запретили посещать форум из-за их попадания в санкционные списки США. Позднее за бизнесменов заступились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что форум больше потеряет от подобных ограничительных мер.

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