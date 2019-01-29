Страны Запада стали активнее торговать с Россией вопреки санкциям

Результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Ленты.ру») показали, что из 27 государств, значительно увеличивших товарооборот с Россией в 2018 году, 17 поддерживают антироссийские санкции.

Больше всех по итогам 2018 года объемы торговли с Россией нарастили Польша, Молдова и Швейцария. Так, Польша увеличила товарооборот на 37,5 процента, Молдова — на 31 процент, Швейцария — на 30,1 процента. Достичь таких показателей удалось в основном за счет роста объемов российского экспорта.

«Это классическая ситуация единства предпринимателей, когда бизнесмены упражняются в агрессивной риторике, а под столом пожимают друг другу руки», — отмечает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Кроме того, инициатор санкций — США — восстановил уровень товарооборота с Россией на 92,6 процента. В 2018 году объемы товарооборота между странами выросли на 10,3 процента.

Помимо США, в число стран, наиболее активно восстанавливающих торговлю с Россией, вошли Германия и Бельгия. Меньше всего удалось отыграть падение товарооборота Латвии, Украине и Италии.

В исследовании отмечается, что с момента введения первых антироссийских санкций значительно укрепить свои позиции и нарастить торговый оборот смогли главным образом государства, не поддержавшие ограничительные меры, — Китай, Армения, Таджикистан, Узбекистан и Индия.

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