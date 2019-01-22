США поддержали затронувшие россиян санкции ЕС

Вашингтон поддерживает решение Брюсселя, который ввел санкции в связи с применением химического оружия. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал во вторник, 22 января, на своей странице в Twitter.

«Аплодируем ЕС за утверждение первых ограничений в рамках нового механизма санкций за использование химического оружия», — написал он. Помпео подчеркнул, что США едины с Евросоюзом в убеждении, что нельзя допускать использование химического оружия.

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21 января Европейский союз ввел санкции за использование химического оружия. В список попали одно предприятие и девять человек, в том числе глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков и его заместитель. Также ограничения затронули Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и официально обвинил в отравлении Скрипалей. По утверждению Брюсселя, все четверо ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

О том, что послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против четырех офицеров ГРУ, сообщалось ранее в январе.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта прошлого года. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Москва отрицает все обвинения в причастности к инциденту.

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