Евросоюз расширил антисирийские санкции

Совет Евросоюза расширил ограничительные меры против Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

В черный список включили 11 бизнесменов и пять организаций. «Эти бизнесмены и компании участвуют в развитии элитной недвижимости и других поддерживаемых режимом проектах и таким образом поддерживают сирийский режим или получают выгоду от него», — говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Санкции, кроме того, вводятся против «сирийского образования, ответственного за разработку и производство химического оружия, Научно-исследовательского центра, а также пяти сирийских должностных лиц, непосредственно участвующих в деятельности центра».

21 января ограничительные меры были также введены против главы ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игоря Костюкова и его заместителя. По утверждению Брюсселя, они ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

В ноябре 2018 года сообщалось, что США ввели санкции против двух российских компаний и одного физического лица из-за сотрудничества с Сирией.

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