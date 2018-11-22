Лавров нашел у США параноидальную зацикленность

В США искусственно культивируется недоверие к России и русофобские настроения. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью итальянскому информагентству Agi. Оно опубликовано на сайте МИД.

Глава ведомства указал, что Москва настроена на налаживание нормальных и конструктивных отношений с Вашингтоном. «Пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях, в том числе предвыборных», — сказал он.

Лавров отметил, что из-за этого на взаимодействие с Россией постоянно накладываются запреты, а связи стран продолжают деградировать. «Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», — добавил он.

Министр подчеркнул, что противоречия тормозят решение многих вопросов двусторонней и международной повестки. При этом угроз и вызовов, требующих совместной работы, меньше не становится. «Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне, в конце концов, возобладает», — отметил глава МИД.

20 ноября США ввели санкции против шести человек и трех организаций за содействие в поставках нефти сирийскому правительству. В черный список попали две российские компании и одно физлицо. Введение мер объяснили «частью усилий по оказанию давления на Сирию, которое необходимо для политического решения сирийского конфликта».

8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.

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