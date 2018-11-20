Компании из России попали под санкции из-за Сирии

США ввели санкции против двух российских компаний и одного физического лица. Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении американского Минфина, в общей сложности в списки за содействие в поставках нефти сирийскому правительству внесены шесть человек и три организации. Среди них — российские Global Vision Group и «Промсырьеимпорт», а также первый заместитель генерального директора второй компании Андрей Догаев.

Ограничительные меры наложены также на двух иранцев, гражданина Ливана, Сирии и Ирака. Попала под санкции и иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, действия Вашингтона направлены «против сложной схемы, которую Иран и Россия используют для укрепления режима [президента Сирии Башара] Асада и создания средств для иранской злонамеренной активности».

Представитель американской администрации сообщил, что это «часть усилий США по оказанию давления на Сирию, которое необходимо для политического решения сирийского конфликта», передает РИА Новости. Он добавил, что меры направлены на подрыв связей между Дамаском и Тегераном.

Отмечается, что по раскрытой схеме Дамаск получал иранскую нефть, а Тегеран — сотни миллионов долларов. Средства якобы передавались спецназу «Аль-Кудс», созданному для действий в интересах Исламской Республики за рубежом, для шиитской проиранской группировки «Хезболла» и движения ХАМАС.

Новый пакет санкций США против Ирана вступит в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, ограничения будут распространяться на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

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