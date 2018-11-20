Нефть обвалилась и потянула рубль за собой

Мировые цены на нефть обвалились. В ходе торгов во вторник, 20 ноября, цены опустились почти на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

В ходе торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 4,7 процента, до 63,38 доллара за баррель. На момент написания этой заметки баррель торговался у отметки в 64 доллара. Нефть марки WTI в ходе торгов упала на 4,25 процента, или 2,43 доллара, и достигла отметки в 54,79 доллара за баррель. Падение нефтяных котировок связано с резким ростом производства нефти в США, неопределенностью насчет планов ОПЕК по сокращению добычи, а также санкциями вокруг Ирана.

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Падение нефтяных котировок впервые за долгое время значительно отразилось и на курсе рубля. К 19:00 по московскому времени курс доллара превысил отметку в 66 рублей, курс евро торгуется в районе 75,28 рубля за единицу европейской валюты.

В России в настоящий момент наблюдаются проблемы на топливном рынке — власти заморозили цены на бензин, когда нефть была на локальных максимумах. В итоге теперь потребители страдают, так как нефтяники вынуждены соблюдать заключенное с властями соглашение, которые в условиях падения нефтяных цен им выгодно. Вице-премьер Дмитрий Козак ранее утверждал, что падение цен на нефть — недостаточное основание для снижения цен на бензин.

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