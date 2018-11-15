В России начался бензиновый кризис

Представители топливного рынка пожаловались на перебои с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах. Независимые компании, которые не участвовали в совещании с правительством, отмечают, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, что провоцирует локальные дефициты топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка.

По данным издания, крупные компании перешли на систему предоплаты поставок топлива и отменили все скидки на покупку бензина и дизельного топлива. Источники на рынке указывают на то, что крупные компании перераспределяют топливо в пользу собственных сетей. Газета отмечает, что подобные действия не сильно изменили расклад в Центральной России, однако в Восточной Сибири это спровоцировало локальный дефицит топлива.

«В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5-10 процентов», — рассказал один из источников издания. Тем не менее представители рынка смотрят на ситуацию скорее позитивно, так как цены на нефть в последний месяц упали сразу на 25 процентов, сейчас баррель нефти торгуется в районе 67 долларов. Вдобавок, как отмечают участники рынка, спрос на топливо зимой ниже. «Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября»,— заявил изданию глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

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Напряженная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе. Там власти были вынуждены ввести ежедневный контроль за ценами на бензин и дизельное топливо. «Еженедельный контроль заменяем на ежедневный контроль с тем, чтобы здесь и сейчас находить возможность реагировать в случае, если где-то будет зафиксировано изменение цены на бензин и дизельное топливо», — рассказала глава региона Наталья Комарова.

Ответственный за ситуацию на внутреннем рынке вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что правительство проверяет информацию о дефиците топлива в регионах. При этом ранее вице-премьер утверждал, что дефицита на российском рынке быть не может и ситуация стабилизировалась.

В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт. В итоге это привело к тому, что нефтяники перестроились на сверхдоходы на российском рынке, так как по соглашению с правительством цены были заморожены на локальном пике.

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