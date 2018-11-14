Правительство признало невозможность снижения цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак не считает, что снижения мировых цен на нефть достаточно для того, чтобы российские компании начали сбивать стоимость бензина. По его мнению, пока цена упала «недостаточно». Такое мнение чиновник выразил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Она не подешевела еще до такой степени, чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать», — заявил Козак. Чиновник отметил, что при текущих условиях снизить цены на бензин невозможно.

«Это (снижение цен на топливо — прим. «Ленты.ру») может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя, и так далее», — пояснил он.

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При этом Козак не прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию, что продавать бензин на российском рынке для нефтяников уже выгоднее, чем поставлять на экспорт.

Мировые цены на нефть за ночь рухнули более чем на семь процентов. В понедельник, 12 ноября, баррель нефти марки Brent стоил 70,12 доллара. На момент написания этой заметки цена опустилась до 65,47 доллара.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал от правительства решения проблемы с ценами на бензин. Глава государства настаивает, что нефтяники не должны зарабатывать на разнице цен на мировых рынках, для чего правительство вводит ограничения. При этом и президент, и правительство утверждают, что они сохраняют рыночные условия.

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