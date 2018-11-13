Кремль оценил ситуацию с ценами на бензин

Ситуация с ценами на топливо в России гибкая, Кремль ожидает реакции правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 13 ноября.

«Безусловно, ситуация гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся, что правительство так или иначе будет на это реагировать», — сказал он, комментируя опасения владельцев бизнеса в связи с решением о заморозке цен на нефтепродукты.

После резких скачков цен на бензин правительство весной договорилось с топливными компаниями о временной заморозке цен на внутреннем рынке. В конце октября договоренность была продлена до конца марта 2019 года. Нефтяники смогут повышать цены в строго определенных рамках.

Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», в сети автозаправочных станций (АЗС) нашли способ повышать цены в обход договоренностям. По данным издания, сети АЗС вводят наценки при оплате по топливным картам, хотя раньше по ним полагались скидки. Пока нововведение коснулось только корпоративных клиентов.

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