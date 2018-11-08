Нефтяники нашли новый способ поднять цены на бензин

Сети автозаправочных станций (АЗС), принадлежащие крупным нефтяным компаниям, придумали новый способ повышать цены на бензин вопреки договоренности с правительством об их заморозке, пишет «Коммерсантъ». Для этого они используют топливные карты.

По данным издания, сети АЗС вводят наценки при оплате по топливным картам, хотя раньше по ним полагались скидки. Пока нововведение коснулось только корпоративных клиентов.

Официально компании не говорят о наценках — они называют их сервисным сбором за использование топливных карт. Такая политика уже сказалась на транспортных компаниях, у которых увеличились издержки. Их представители предсказывают скорое повышение цен в различных отраслях из-за подорожания логистических услуг.

Крупнейшие нефтяные компании страны в мае договорились с правительством о временной заморозке цен на свое топливо, в том числе и на бензин на АЗС. В конце октября договоренность была продлена до конца марта 2019 года. Нефтяники смогут повышать цены в строго определенных рамках.

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