Названы причины роста цен на бензин

Оптовые цены на бензин снова пошли вверх, рынок проигнорировал соглашение правительства с крупными нефтяными компаниями. Оптовая стоимость бензина уже отыграла падение, вызванное соглашением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей отрасли.

Стоимость тонны бензина Аи-92 с понедельника по среду выросла на четыре процента, до 50,25 тысячи рублей за тонну, Аи-95 вырос еще сильнее — на 4,6 процента, до 53,32 тысячи рублей за тонну. Опрошенные агентством представители отрасли полагают, что рост биржевых цен вызван дефицитом топлива и снижением предложения компаниями во внебиржевом сегменте. В результате независимые производители и сети АЗС остались с единственным каналом продаж бензина — биржа, где предложение не покрывает спрос, что и толкает цены вверх.

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«Цены действительно снижены, но нечего купить. Единственным источником покупки топлива для независимых сейчас остается биржа. Однако нет никаких предпосылок, что предложение на бирже вырастет. А до тех пор, пока объемы продаж на бирже не увеличатся, цены продолжат расти», — объяснил гендиректор некоммерческого партнерства «Совета по товарным рынкам» (СПТР).

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша настаивает, что пока объемы поставок на внутренний рынок не вырастут, как это сказано в соглашении нефтяников и правительства, рост цен не остановится. «Мелкооптовые цены опустили, но топливо не отпускают, и биржевая цена идет вверх. Топлива на внутреннем рынке не хватает, особенно по дизелю», — отметил Аркуша.

Рост цен вопреки соглашению правительства с нефтяниками был зафиксирован еще 6 ноября, когда за один торговый день цены выросли на 1,4 процента. Соглашение между властями и крупнейшими нефтяными компаниями было подписано 31 октября, оно включало в себя заморозку цен на бензин, а также договоренность об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

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