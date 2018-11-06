Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством

Оптовые цены на бензин в ходе торгов 6 ноября выросли в среднем на 1,4 процента — вопреки соглашению между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала торговой сессии бензин регуляр-92 подорожал на 1,77 процента — до 49,9 тысячи рублей за тонну; премиум-95 — на 2,19 процента (до 52,7 тысячи рублей); межсезонное дизельное топливо — на 1,51 процента (до 49,9 тысячи рублей), зимнее — на 1,4 процента (до 56,1 тысячи), летнее — на 0,15 процента (49,2 тысячи рублей за тонну).

Подорожание произошло на фоне соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями, заключенного 31 октября. По его условиям нефтяники смогут повышать цены на бензин только с января следующего года и только в определенных рамках: на 1,7 процента в январе — в качестве компенсации за увеличение НДС и на уровень официально ожидаемой инфляции — 4,3 процента — в феврале и марте.

Кроме того, от биржевых торгов нефтепродуктами на это время будут отстранены независимые трейдеры. Власти считают, что так рынок удастся избавить от спекулятивных наценок, но сами торговцы утверждают, что могут потерять бизнес за пять месяцев простоя.

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