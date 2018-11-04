Российский регион придумал свой способ снизить цены на бензин

Якутия начнет собственное производство моторного топлива из-за высоких цен и некачественного продукта на АЗС в республике. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, поскольку в Якутии нет заправок вертикально-интегрированных нефтяных компаний (например, «Лукойл» или «Газпром нефть» — прим. «Ленты.ру»), республиканские власти самостоятельно могут регулировать только наценку. Так, при росте оптовых цен на бензин в 8-9 рублей, указывает Николаев, розничные цены на якутских АЗС повысились менее чем на пять рублей.

«Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться», — добавил он.

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Также Николаев прокомментировал высказывание вице-премьера Дмитрия Козака, который в интервью телепрограмме «Вести в субботу» 3 ноября заявил о проблемах с качеством топлива в Якутии. Глава региона признал, что топливо на якутских заправках «действительно порой оставляет желать лучшего», но подчеркнул, что контроль за этим находится в зоне ответственности федеральных надзорных органов.

31 октября Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, провел встречу с представителями нефтяных компаний, на которой была достигнута договоренность о заморозке до конца текущего года оптовых цен на топливо на уровне июня. По плану правительства, это приведет к снижению розничных цен. Также власти заявили, что нефтяники согласились не повышать цены в следующем году выше уровня инфляции.

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