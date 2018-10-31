Правительство договорилось с нефтяниками

Цены на топливо зафиксированы на уровне июня до конца 2018 года. Об этом по итогам совещания с нефтяниками заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

«Стороны договорились о том, чтобы все вертикально-интегрированные компании, а также все независимые нефтеперерабатывающие заводы приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%», — сказал Козак.

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По его словам, нефтяные компании взяли на себя соответствующие обязательства. Он также отметил, что в 2019 году цены будут расти не выше инфляции. При этом правительство сохраняет за собой право применить заградительные пошлины или ввести лицензирование экспорта, если договоренности не будут выполняться.

Дмитрий Козак считает, что ситуация на топливном рынке России была спровоцирована искусственно, независимые СМИ бились за снижение оптовых цен. «Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и на оптовом, и на розничном сегменте рынка», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил ультиматум нефтяным компаниям из-за резкого роста цен на бензин. Он заявил, что если власти не смогут договориться, то для сдерживания цен на внутреннем рынке будет перекрыта возможность экспорта.

Последний скачок цен на нефть был зафиксирован в мае этого года. Чтобы остановить это, правительство отменило плановое повышение акцизов и пригрозило повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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