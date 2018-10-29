Медведев пригрозил нефтяникам из-за цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. Об этом сообщает «Интерфакс».

На совещании по вопросам развития РЖД Медведев поручил Минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями. Как он напомнил, должно быть принято решение «о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке».

«Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — подчеркнул он.

Премьер обратил внимание на то, что несмотря на принятые меры «в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Ранее 29 октября вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе подготовить новые меры стимулирования нефтяников, которые позволят насытить внутренний рынок нефтепродуктов.

В мае этого года рост цен на нефть на фоне ослабления рубля привел к скачку цен на бензин. Чтобы остановить их рост, правительство приняло ряд мер. В частности, было отменено плановое повышение акцизов. Также власти пригрозили повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если на внутренний рынок будет поставляться недостаточно топлива и цены начнут вновь расти.

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