Бензин в России снова подорожал

В сентябре российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) повысили цены на бензин на десять процентов по сравнению с августом, говорится в сообщении Росстата.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки — на 11,5 процента, бензин автомобильный — на 10 процентов, мазут топочный — на 9,8 процента, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки — на 9,2 процента, топливо дизельное арктическое — на 7,6 процента, газойли — на 7,5 процента, пропан и бутан сжиженные — на 7 процентов», — говорится в сообщении.

В целом нефтепродукты за сентябрь подорожали на пять процентов по сравнению с августом и на 35,4 процента по сравнению с сентябрем 2017 года. С начала года рост цен составил 27,7 процента.

Резкий рост цен на бензин в России произошел весной. В апреле подорожание составило 13 процентов, а мае — еще 18,7 процента. Власти связывали это с ростом цен на мировом рынке, поскольку цена на внутреннем полностью зависит от них.

В дальнейшем правительство отказалось от повышения акцизов на бензин и договорилось с НПЗ о заморозке цен. Также был принят закон, разрешающий правительству устанавливать экспортные пошлины на бензин в размере до 90 процентов от величины пошлин на нефть. Это должно было помочь снизить цены на внутреннем рынке.

В июле Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Согласно ему, к 2024 году будут постепенно отменены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Во избежание подорожания бензина законодатели предусмотрели обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, поставляющим бензин на внутренний рынок, модернизирующим производство, а также в случае роста мировых цен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!