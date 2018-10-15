Названа дата резкого скачка цен на бензин

Россияне могут столкнуться с резким скачком цен на бензин 1 января 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы.

Как отмечается в документе, увеличение акциза в полтора раза, запланированное на 1 января 2019 года, может вновь привести к резкому росту цен на бензин и «потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

С 1 января 2019 года акцизы на бензин поднимут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Счетная палата напомнила, что июльское снижение акцизов на бензин позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе — на 0,2 и 0,3 процента соответственно. Этого оказалось «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

Бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Чтобы остановить рост цен, правительство отменило запланированное на июль повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Также нефтяникам предложили дотации за сдерживание цен на внутреннем рынке. В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что цены на бензин необходимо контролировать, причем «очень жестко».

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