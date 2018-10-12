Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Россия ввела запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Белоруссию до конца 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу российского Минэнерго Александра Новака.

По словам министра, в частности, предусматривается запрет на поставки бензина, дизельного топлива и мазута. В то же время соглашение между странами подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии и являются необходимыми с точки зрения потребления.

«Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень — лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов», — отметил Новак.

Ранее глава ведомства заявлял, что экспорт российских нефтепродуктов на территорию Белоруссии нецелесообразен. По его словам, Белоруссия полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами, которые она получает из российской нефти.

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