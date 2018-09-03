Россия отказалась от поставок нефтепродуктов в Белоруссию

Экспорт российских нефтепродуктов на территорию Белоруссии нецелесообразен. С таким заявлением выступил министр энергетики России Александр Новак, его слова приводит ТАСС. По словам российского министра, Белоруссия полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами, которые она получает из российской нефти.

«В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии нет», — утверждает Новак.

Он признал, что часть нефтепродуктов в 2018 году Россия в Белоруссию действительно поставляла, однако уточнить объемы и какие именно нефтепродукты, министр не смог. Также министр анонсировал установление лимитов для поставок на будущий год, в настоящий момент стороны ведут переговоры, отметил министр.

В мае сообщалось, что Белоруссия недовольна ценами на российский газ. Минск хочет покупать топливо дешевле, чем сейчас, уже с 2019 года. При этом нефтяных претензий у стран друг к другу не было. Премьер Белоруссии Владимир Семашко тогда утверждал, что эти вопросы решены.

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