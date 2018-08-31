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Лукашенко пожаловался на пьянство в правительстве

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проблеме пьянства в правительстве республики. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно [в отставку], за воротник закладывали прилично», — сказал глава государства.

Лукашенко пояснил, что не следит за тем, как подчиненные проводят свободное время. «Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько», — подчеркнул президент, отметив, что сам он практически не употребляет спиртное.

По его словам, вскоре именно из-за пьянства своих постов лишатся некоторые чиновники. «Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет», — пообещал он, добавив, что иногда в логике его кадровых решений не нужно искать конспирологию.

В середине августа белорусский лидер назначил нового премьер-министра — Сергея Румаса, а также трех его заместителей и руководителей нескольких министерств и ведомств. Обновление правительства началось после того, как Лукашенко остался недоволен выполнением программы по развитию Витебской области.

В апреле этого года после визита в Молдавию глава республики призвал приучать белорусов к употреблению вина вместо крепких алкогольных напитков. «Я не против, если люди 70-100 граммов водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 граммов. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз», — сетовал Лукашенко.

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