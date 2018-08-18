Лукашенко разогнал правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер заявил, что назначил на пост премьер-министра Сергея Румаса, руководившего Банком развития. Первым заместителем Румаса стал начальник аппарата Совета министров Александр Турчин, новыми вице-премьерами — Игорь Ляшенко (возглавлял концерн «Белнефтехим»), Владимир Кухарев (работал в Комитете государственного контроля) и бывший посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

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Помимо этого, назначены новые руководители нескольких министерств и Государственного военно-промышленного комитета.

«Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное — в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны», — цитирует президента агентство БЕЛТА.

Правительственный кризис в Белоруссии длится с начала недели. Лукашенко, посетив 13-14 августа Оршанский район Витебской области, остался недоволен выполнением программы по развитию региона. Он жестко раскритиковал правительство и уволил двух министров.

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