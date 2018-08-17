Лукашенко пообещал ответить бросившим камень в его огород

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшее время отреагировать на ряд публикаций о его деятельности, появившихся в средствах массовой информации. Об этом он заявил в пятницу, 17 августа, передает «БелТА».

«Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать», — сообщил глава государства.

Лукашенко попросил своего пресс-секретаря, пресс-службу и администрацию президента аккумулировать эти заявления — как мелкие, так и крупные, — объединить по тематике и представить к исходу дня. «Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются», — подчеркнул президент Белоруссии.

«Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно», — заметил он.

Материалы по теме Белорусский поток Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию

15 августа белорусские СМИ обратили внимание на то, что министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства страны Анатолий Черный продолжают занимать свои посты и после того, как Лукашенко за день до этого отправил их в отставку. 16 августа пресс-служба белорусского лидера сообщила агентству ТАСС, что Вовк и Черный все же уволены, позже информация об этом появилась и на сайте Лукашенко.

Разнос своим подчиненным Лукашенко устроил 14 августа. Глава государства остался недоволен работой правительства и поручил немедленно отправить в отставку Вовка и Черного. Также президент страны объявил строгий выговор губернатору Витебской области Николаю Шерстневу и о неполном служебном соответствии председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и секретарю Совета безопасности Белоруссии Станиславу Засю.

Особое недовольство Лукашенко вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод, состояние которого также не вызвало восторга у руководителя страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!