Угрозы Лукашенко оказались блефом

Министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк и министр архитектуры и строительства страны Анатолий Черный продолжают работу на своих постах, несмотря на заявление главы государства Александра Лукашенко, который отправил их в отставку. Об этом сообщает Naviny.by.

Издание обратилось за комментариями в ведомства. В министерстве архитектуры и строительства сообщили, что Анатолий Черный продолжает заниматься должность руководителя. «Пока министр работает. Мы же еще не видели никаких документов насчет его отставки», — рассказали в приемной.

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Прокомментировал ситуацию и Виталий Вовк. «Я на работе, документов об увольнении и новом назначении пока нет», — сообщил министр. Отмечается, что со своей должности был освобожден председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, отставки которого требовал Лукашенко. Сейчас его обязанности исполняет его заместитель Сергей Пац.

Информация о том, что Вовк и Черный остаются министрами, содержится также и на сайтах этих министерств. «Радыё Свабода» (местная служба «Радио Свобода») отмечает, что указы об их отставке так и не были обнародованы.

Разнос своим подчиненным Лукашенко устроил 14 августа. Глава государства остался недоволен работой правительства и поручил немедленно отправить в отставку Вовка и Черного. Также президент страны объявил строгий выговор губернатору Витебской области Николаю Шерстневу и о неполном служебном соответствии председателю Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и секретарю Совета безопасности Белоруссии Станиславу Засю.

Особое недовольство Лукашенко вызвал министр промышленности Вовк, которого он предложил отправить работать на Оршанский инструментальный завод, состояние которого также не вызвало восторга у руководителя страны.

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