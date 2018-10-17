Раскрыт план борьбы с ростом цен на бензин

Бензин и дизельное топливо резко не подорожают в следующем году из-за увеличения акцизов, передает РИА «Новости» слова первого вице-премьера России, министра финансов Антона Силуанова.

По его словам, в планах правительства стоит увеличение цен в рамках инфляции, «рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную Думу».

По словам Силуанова, никакие скачки цен на бензин и дизельное топливо не планируются. «Потому что, несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки», — пояснил он.

Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019-2021 годы прогнозировала резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо с начала следующего года. Это связывалось с тем, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин поднимут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

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