Власти начали искать новые способы сдержать цены на бензин

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе разработать новые меры стимулирования нефтяников, которые позволят насытить внутренний рынок нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение дано по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов 24 октября и зафиксировано в протоколе. ФАС и Минэнерго совместно с Минфином и Минэкономразвития надо предоставить в правительство предложения по «альтернативным заградительным пошлинам механизмам насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов» до 31 октября.

В предложениях следует увязать вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных компаний по обеспечению необходимых поставок на внутренний рынок.

Ранее источники ТАСС в правительстве сообщали, что власти в качестве возможной меры по стабилизации внутреннего рынка топлива рассматривают введение лицензирования экспорта нефтепродуктов. При таком сценарии нефтяники в обмен на лицензию должны гарантированно поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок.

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Правительство с мая этого года пытается сдержать рост цен на бензин. Они начали расти вслед за ценами на нефть на фоне ослабления рубля. В результате нефтяные компания стали продавать бензин на внутреннем рынке себе в убыток и пришлось повышать цены.

Чтобы остановить их рост, правительство отменило плановое повышение акцизов. Также власти пригрозили повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если на внутренний рынок будет поставляться недостаточно топлива и цены начнут снова расти.

Ранее сообщалось, что правительство готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны. В результате цены на бензин могут до конца года вырасти на 2-3 рубля за литр.

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