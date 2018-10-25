Нефтяники пожаловались на невозможность сдерживать цены на бензин

Российские нефтяные компании считают невозможным дальнейшее сдерживание цен на автозаправочных станциях. Об этом газете «Ведомости», принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева, рассказал собеседник, близкий к участникам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс.
«Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — отметил источник.
Другой собеседник издания, сотрудник одной из нефтяных компаний, участвовавший в совещании, подтвердил готовность участников рынка отпускать розничные цены. В качестве другой меры нефтяники предлагают распродавать топливо из Росрезерва, объем которого засекречен.
Свои убытки компании компенсируют за счет роста оптовых цен, который начался в сентябре, пишут «Ведомости». Это спровоцировало подорожание бензина на независимых заправках, которые, хотя и не обещали сдерживать цены на топливо, были вынуждены делать это, чтобы не потерять клиентов.
Вице-премьер Козак, как передавал ТАСС, по итогам прошедшего 24 октября совещания заявил, что правительство договорилось с нефтяниками о дополнительных инструментах воздействия на топливный рынок в том случае, если произойдут «запредельные скачки» мировых цен на нефть или существенное ослабление курса рубля. Также чиновник отметил, что стороны решили отказаться от «ручного управления» в этих вопросах.
К росту цен на АЗС неизбежно приведет запланированное на 1 января повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, считает собеседник «Ведомостей», близкий к участникам совещания у Козака. Кроме того, повлиять на цены может завершение налогового маневра, но, по словам источника, пока неясно, как будет работать эта мера.
Российский топливный союз, объединяющий независимые АЗС, в августе предупредил о возможном повторении резкого роста цен на бензин, наблюдавшегося весной текущего года. Власти усмотрели в действиях организации нарушение законодательства.
Согласно открытым данным, за последнюю неделю средняя цена литра бензина АИ-95 на московских заправках составила почти 45,8 рубля, в среднем по России этот показатель приближается к 46 рублям.