Эксперт оценил последствия повышения акцизов на топливо

Увеличение ставок сразу трех налогов, которое произойдет с 1 января 2019 года, заметно отразится на стоимости бензина. Об этом заявил член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

«Во-первых, с 1 января увеличиваются сразу три налога, которые напрямую входят в цену бензина. Самое маленькое повышение цены даст повышение НДС. Это 50 копеек за литр. Налоговый маневр с увеличением НДПИ даст добавку в 1 рубль за литр. Но самое главное — конечно, акциз. Акциз добавит 5,5 рубля за литр. То есть, в сумме мы получим 7 рублей за литр, рост цен на 15 процентов», — отметил эксперт.

Таким образом он прокомментировал недавнюю инициативу депутатов Госдумы, обратившихся с просьбой не повышать акцизы на моторное топливо в дальнейшем, так как это вызовет рост розничных цен на него и окажет негативное влияние на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, подводя итоги парламентских слушаний по госрегулированию ценообразования на горюче- смазочные материалы.

«Увеличение акцизов — это прямой рикошет на все розничные цены. Акцизы ложатся бременем на нефтепереработку, приводят к росту отпускных цен на внутреннем рынке. В сложившейся ситуации для стабилизации цен на моторное топливо все-таки как предложение - это как минимум не повышать ставки акцизов в дальнейшем», — приводит агентство его слова.

С 1 января 2019 года акцизы на бензин в России вырастут с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за тонну.

Также Селезнев напомнил, что с 1 января, наряду с акцизами, повышаются ставки НДС (с 18 до 20 процентов) и НДПИ (в рамках налогового маневра), что может привести к серьезному росту цен на бензин.

В рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с 2019 по 2024 год будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Снижение пошлин приведет к росту цен на сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, розничных цен на бензин.

Однако для того, чтобы сдержать внутренние цены на топливо, предусмотрены демпфирующие механизмы. В частности, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Кроме того, предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ. Так, если на выпуск бензина класса Евро-5 приходится более 10 процентов первичной переработки, то заводу будут компенсировать 3 тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья при условии поставки топлива на внутренний рынок.

