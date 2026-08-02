Израиль уничтожил участника резни 7 октября

ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа участника нападения 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа участника нападения 7 октября 2023 года из движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильских Вооруженных сил.

Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада ликвидировали в южной части сектора Газа в результате удара. Он являлся командиром ячейки ХАМАС «Нухба» (с арабского — «элита»).

Он также принимал участие во вторжении ХАМАС на территорию Израиля. «Террорист проник в кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября», — пояснили в ЦАХАЛ.

Ранее издание Politico писало, что соглашение о разоружении ХАМАС, предложенное президентом США Дональдом Трампом, оказалось под угрозой. В материале говорится о разногласии позиций сторон относительно порядка действий этого процесса.