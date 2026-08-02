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12:08, 2 августа 2026 (обновлено: 12:12, 2 августа 2026)Из жизни

Брошенных в клетках щенков бигля нашли в багажнике закрытой машины россиянки

В Москве в багажнике машины нашли 6 клеток со скулящими брошенными щенками бигля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве в багажнике закрытой машины нашли шесть клеток со скулящими щенками бигля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, жители ЖК «Мещерский лес» нашли тяжело дышащих животных в закрытой машине во дворе жилого комплекса. Один из щенков был в тяжелом состоянии. Собаки могли провести в машине в жару всю ночь. Хозяйка автомобиля по просьбам жильцов спустилась вниз. По их словам, семья женщины и ранее проявляла в отношении животных жестокость. Они рассказали, что ее сын гуляет во дворе с щенками и часто бьет их.

По предварительной информации, у женщины опубликованы анкеты в интернете об оказании услуг передержек и перевозок животных. Жители планируют написать на нее заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего треш-блогера, затоптавшего голубя ради контента.

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