Медведев поставил нефтяникам ультиматум из-за цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил ультиматум нефтяным компаниям из-за резкого роста цен на бензин. По словам главы правительства, если на совещании с представителями нефтяной отрасли в среду власти не смогут договориться, то для сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке правительство просто перекроет возможность экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечать за переговоры с нефтяными компаниями поручено вице-премьеру Дмитрию Козаку, который должен доложить Медведеву об итогах переговоров. «Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — заверил премьер.

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Сам вице-премьер надеется, что стороны смогут прийти к согласию, и никаких кардинальных мер не потребуется. «Если они будут подписаны, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере — заградительной пошлине — не будет, а в случае, если будет отказ, то видимо придется пойти на эти крайние меры. Чтобы регулировать внутренний рынок», — рассказал Козак.

За ситуацией на бензиновом рынке России активно наблюдают из Кремля, о чем накануне, 30 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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