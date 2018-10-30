Цены на бензин пошли вверх

Средние розничные цены на бензин в России на прошлой неделе продемонстрировали небольшой рост. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Максимальный рост зафиксирован в Туве, где бензин Аи-92 подорожал на 40 копеек, а Аи-95 — на 1 рубль. Цены продолжили расти на заправках Крыма (плюс 5 копеек на оба вида бензина), Севастополя (рост 6 и 7 копеек соответственно).

Также поднялись расценки в Москве (плюс 7-15 копеек), Московской (плюс 7-16 копеек), Смоленской (10-19 копеек) и Тверской (7-16 копеек) областях.

Растут цены и на АЗС на северо-западе страны. В Санкт-Петербурге бензин подорожал на 7-13 копеек, в Ленинградской области — на 9-15 копеек, Новгородской области — на 12-23 копейки, и Псковской области — на 10-22 копейки.

В остальных регионах цены за прошлую неделю не изменились. В результате в среднем по России стоимость бензина Аи-92 поднялась на 3 копейки и составила 41,68 рубля за литр, Аи-95 — на 4 копейки, до 44,58 рубля за литр.

29 октября представители нефтяной отрасли обращались к правительству и премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поднять с нового года отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Медведев, напротив, пригрозил нефтяникам введением заградительных пошлин на топливо в том случае, если те откажутся в дальнейшем сдерживать цены на заправках.

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