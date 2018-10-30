Песков высказался о ценах на бензин

В администрации президента России тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 30 октября.

«Это тема, которая сейчас тщательно отслеживается», — сказал Песков.

Он уточнил, что конкретными мерами для решения проблемы занимается правительство. «Принимаются очень активные меры, энергичные меры. Работа ведется», — заверил пресс-секретарь президента.

Ранее во вторник в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса сообщили, что средние розничные цены на бензин в России на прошлой неделе продемонстрировали небольшой рост. Максимальный рост зафиксирован в Туве, где бензин Аи-92 подорожал на 40 копеек, а Аи-95 — на 1 рубль.

Днем ранее представители нефтяной отрасли обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой повысить отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр.

Медведев, в свою очередь, пригрозил ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Последний раз резкий скачок цен на бензин фиксировался весной. Остановить рост власти попытались заморозкой отпускных цен на бензин в обмен на отмену повышения акциза.

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