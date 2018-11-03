Власти отказались контролировать цены на бензин

Правительство считает невозможным ввести госрегулирование цен на топливо, включая бензин. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином и так далее, поэтому здесь невозможно скорее», — сказал Козак.

По его словам, в противном случае есть риск дефицита топлива и ухода с рынка независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), благодаря которым россияне получают доступ к дешевому бензину.

31 октября на совещании у Козака власти в лице Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. В частности, было решено заключить соглашения о фиксированных объемах и ценах поставок нефтепродуктов на оптовый рынок.

Весной 2018 года в России было зафиксировано существенное повышение цен на бензин. Правительство и президент Владимир Путин объясняли его возросшими ценами на мировом рынке, из-за чего нефтяные компании стремились компенсировать выпадающие доходы. В дальнейшем правительство снизило акцизы на бензин и временно отказалось от их дальнейшего повышения. Также Госдума приняла закон о завершении к 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли. В нем предусмотрены обратные акцизы, которые будут выплачиваться НПЗ, если мировые цены на нефть будут превышать внутрироссийские.

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