Оптовые цены на бензин пошли вниз. Об этом со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сообщает РБК.

Так, тонна Аи-92 подешевела на 2,55 процента и составила 48 189 рублей. Аи-95 подешевел на 5,16 процента до 50 637 рублей, а дизельное топливо — на 2,06 процента до 57 389 рублей за тонну.

Рост цен на бензин — одна из главных проблем российской экономики с конца весны текущего года. В среду, 31 октября, российское правительство провело переговоры с представителями нефтяной отрасли о том, чтобы заморозить цены на топливо для населения.

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Стороны договорились о заморозке цен на уровне мая. Этот уровень оставит весь российский нефтяной рынок в прибыли. Соглашение будет действовать до конца текущего года, а в 2019-м, как пообещал проводивший переговоры вице-премьер Дмитрий Козак, рост цен на бензин не превысит инфляцию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 31 октября пригрозил нефтяным компаниям ультиматумом — в случае, если бы власть и бизнес не договорились, правительство запретило бы экспорт нефти и нефтепродуктов за рубеж, однако до этого не дошло.

На июньских переговорах бизнес добился для себя обнуления экспортных пошлин в обмен на заморозку цен на бензин, однако эффект этих мер продержался недолго и уже в конце июля цены на бензин снова пошли вверх.

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