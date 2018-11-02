Нефтяники опустили цены на бензин

Нефтяные компании опустили цены на бензин в соответствии с договоренностями между представителями компаний и российским правительством. Об этом сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, сообщает ТАСС.

Джус отметил, что все вертикально-интегрированные компании, а также независимые нефтеперерабатывающие заводы России к 1 ноября выполнили заявленные договоренности и снизили оптовые цены на бензин, вследствие чего пошло снижение и в рознице. чиновник утверждает, что по итогам 1 ноября цена на бензин Аи-95 снизилась на 4,3 процента, Аи-92 — уменьшилась на 2,2 процента, дизельное топливо — на 3,14 процента.

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Джус заверил, что пока власти никаких заградительных пошлин вводить не планируют, однако дополнительные меры по по регулированию нефтяного рынка будут проработаны. При этом власти готовы на радикальные меры, если цены снова начнут расти.

В четверг, 1 ноября сообщалось, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо пошли вниз. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на разные сорта бензинов падали более чем на три процента.

Рост цен на бензин — одна из ключевых проблем российской экономики 2018 года. Первые проблемы начались еще в мае, когда был зафиксирован резкий скачок. В июне власти и бизнес заключили первую сделку, в рамках которой цены были заморожены на майских уровнях в обмен на обнуление экспортной пошлины на нефть. Однако эта мера не остановила нефтяников, которые продолжили повышать цены на бензин, прикрываясь конъюнктурой мирового рынка.

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