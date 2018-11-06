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Стала известна судьба цен на бензин

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Власти договорились с нефтяными компании о фиксированных ценах на бензин, которые будут действовать вплоть до марта 2019 года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, 31 октября в правительстве состоялось совещание с нефтяниками под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. На нем была достигнута договоренность о том, что до конца марта компании будут повышать цены на бензин в строго определенных рамках.

До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. В январе нефтяные компании смогут повысить цены, но не больше, чем на 1,7 процента, то есть на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20 процентов.

В феврале и марте цены могут быть повышены не больше, чем на прогнозируемую величину инфляции, то есть на 4,3 процента.

Также в соглашении есть пункт о том, что нефтяники обязуются поставлять на внутренний российский рынок не менее 17,5 процента добываемого топлива, чтобы полностью удовлетворять спрос независимых автозаправочных станций (АЗС).

После совещания Козак говорил, что правительство не собирается переходить к «ручному управлению» ценами на бензин. Нынешнее соглашение он назвал вынужденной мерой.

Весной 2018 года в России был зафиксирован резкий рост цен на бензин. Чтобы остановить его, правительство снизило акцизы и отказалось от планов по их повышению. Также был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает выплату компенсаций российским нефтеперерабатывающим заводам в случае роста мировых цен на нефть.

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