В России захотели активнее добывать один ресурс

Минприроды запланировало начать добычу янтаря на двух новых месторождениях

Минприроды России запланировало расширить добычу янтаря. О том, что в стране начнут активнее добывать еще один ресурс, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, уже в 2027 году должны начать работу два новых месторождения — Вишневое и Мельниково, расположенные в Калининградской области. Благодаря их запуску планируют добывать 183 тонны янтаря ежегодно.

Также в конце 2026 — начале 2027 года в России намерены выставить на аукцион новый участок в акватории Балтийского моря для геологоразведки и добычи.

В ноябре 2025 года в Калининградской области установили новый годовой рекорд добычи янтаря, составивший 712 тонн. Местный янтарный комбинат завершил сезон добычи на крупнейшем в мире месторождении самоцвета. При начале работы на месторождении, разрабатываемом с середины 70-х годов прошлого века, объем добычи составил 47 тонн. Прошлогодний рекорд превзошли сразу на 85 тонн.