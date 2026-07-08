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15:38, 8 июля 2026Экономика

В России захотели активнее добывать один ресурс

Минприроды запланировало начать добычу янтаря на двух новых месторождениях
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Минприроды России запланировало расширить добычу янтаря. О том, что в стране начнут активнее добывать еще один ресурс, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, уже в 2027 году должны начать работу два новых месторождения — Вишневое и Мельниково, расположенные в Калининградской области. Благодаря их запуску планируют добывать 183 тонны янтаря ежегодно.

Также в конце 2026 — начале 2027 года в России намерены выставить на аукцион новый участок в акватории Балтийского моря для геологоразведки и добычи.

В ноябре 2025 года в Калининградской области установили новый годовой рекорд добычи янтаря, составивший 712 тонн. Местный янтарный комбинат завершил сезон добычи на крупнейшем в мире месторождении самоцвета. При начале работы на месторождении, разрабатываемом с середины 70-х годов прошлого века, объем добычи составил 47 тонн. Прошлогодний рекорд превзошли сразу на 85 тонн.

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