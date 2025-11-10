Экономика
В России установили рекорд по добыче янтаря

Калининградский янтарный комбинат обновил годовой рекорд добычи
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Калининградской области установлен новый годовой рекорд добычи янтаря, составивший 712 тонн. Об этом сообщается на сайте работающего в Приморском карьере предприятия.

«Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" завершил сезон добычи на крупнейшем в мире месторождении самоцвета», — указали там. Напомнив, что при начале работы на месторождении, разрабатываемом с середины 70-х годов прошлого века, объем добычи составил 47 тонн, на комбинате указали на превышение прошлогоднего рекорда в 2025-м сразу на 85 тонн.

Янтарный комбинат был основан в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. По словам его замгендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майи Скворцовой, при современных темпах добычи уже разведанных запасов янтаря хватит примерно на сто лет.

