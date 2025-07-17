Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 17 июля 2025Экономика

Миру предсказали исчезновение ценного ресурса

РИА Новости: Запасы янтаря в мире и России могут иссякнуть через 100 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Янтарь — это невосполнимый ресурс, который может исчезнуть через 100 лет. Об этом заявила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова. Ее процитировало РИА Новости.

По словам специалиста, разведанного янтаря в России и в мире при современных темпах добычи 600 тонн в год хватит примерно на век. Скворцова заявила, что разведка новых месторождений постоянно ведется, однако не исключено, что эти поиски не увенчаются успехом.

«Мы сегодня по максимуму стараемся сохранить в произведениях искусства, интерьерных вещах, в частных коллекциях художников, которые сейчас очень активно приобретают янтарь. При необнаружении новых месторождений наши произведения искусства останутся в веках», — добавила Скворцова.

В конце мая сообщалось, что в России нашли уникальный балтийский янтарь возрастом около 40 миллионов лет. Находку обнаружили в Приморском карьере под Калининградом. Она весит больше килограмма.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы уже спланировали». НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли в неслыханные сроки. Что об этом известно?

    Стилист оценил вечерние наряды Кристины Асмус со словами «это караул!»

    Автомобили начали уходить под воду в Москве и попали на видео

    Запрет россиянам на купание в отеле Египта под угрозой расстрела опровергли

    Российские рыбаки сняли на видео уничтожение украинского дрона вертолетом Ка-52

    Россиянин задолжал свыше 900 тысяч рублей из-за нежелания заключать контракт с Минобороны

    Оценено влияние любви к аниме на отношения

    Сотни пассажиров и экипаж самолета пострадали из-за «запаха ношеных носков» на борту

    В Грузии назвали число пресеченных за 4 года попыток госпереворота

    Полонист оценил закон Рады о терроре против украинцев в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости