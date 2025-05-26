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20:31, 26 мая 2025Моя страна

Уникальный янтарь возрастом 40 миллионов лет нашли в России

Уникальный янтарь возрастом 40 миллионов лет нашли под Калининградом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Янтарный комбинат / vk.com

Уникальный балтийский янтарь возрастом около 40 миллионов лет нашли в России. Об этом сообщает «Эпиграф.Инфо».

Уточняется, что находка обнаружена в Приморском карьере под Калининградом. Ее вес составляет более одного килограмма. «Подобные гиганты, созданные природой миллионы лет назад, уникальны в силу своей редкости. С учетом хрупкости балтийского янтаря вполне объяснимо, что до наших дней доходят штучные образцы», — объяснила геммолог Анна Дугина.

Ранее сообщалось, что жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это явление также называется утренней глорией.

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