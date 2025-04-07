Россияне стали свидетелями редчайшего природного явления

У берегов Сочи был замечен редкий плоский смерч

Жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это также называется утренней Глорией, передает KP.RU.

Данное явление представляет собой рулон из облаков, который может расстилаться на сотни километров в длину и перемещаться со скоростью около 60 километров в час. Несмотря на то, что утреннюю Глорию обычно можно увидеть в небе Австралии, накануне ее смогли наблюдать в районе Сириуса.

В конце прошлой недели из-за тумана семь совершавших рейсы в российский город Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы. Для обеспечения безопасности их перенаправили в Грозный, Махачкалу и Минводы.