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08:35, 7 апреля 2025Моя страна

Россияне стали свидетелями редчайшего природного явления

У берегов Сочи был замечен редкий плоский смерч
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Жители и гости Сочи стали свидетелями редчайшего природного явления — у берегов был замечен природный смерч. По-другому это также называется утренней Глорией, передает KP.RU.

Данное явление представляет собой рулон из облаков, который может расстилаться на сотни километров в длину и перемещаться со скоростью около 60 километров в час. Несмотря на то, что утреннюю Глорию обычно можно увидеть в небе Австралии, накануне ее смогли наблюдать в районе Сириуса.

В конце прошлой недели из-за тумана семь совершавших рейсы в российский город Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы. Для обеспечения безопасности их перенаправили в Грозный, Махачкалу и Минводы.

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