Несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту российского города из-за тумана

Семь совершавших рейсы в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

В аэропорту Сочи из-за тумана не смогли приземлиться семь самолетов. Они были вынуждены уйти на запасные аэродромы, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Первый самолет отправился в запасную воздушную гавань около 23:00 мск, отметил Кореняко. «По данным на 00:10 мск, семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, «ушли» на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы», — говорится в сообщении.

В связи с этим, отметил представитель Росавиации, задерживаются и рейсы на вылет. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на юге России.

Аналогичная ситуация произошла и вечером 3 апреля. Тогда на запасные аэродромы были вынуждены уйти девять самолетов, летевших в Сочи.