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19:45, 3 апреля 2025Путешествия

Несколько летевших в Сочи самолетов сменили курс и сели в другом месте

Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Несколько летевших в Сочи пассажирских самолетов сменили курс и сели в другом месте. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что девять воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в четверг, 3 апреля. Так, в частности, лайнеры приземлились в Грозном, Махачкале и Минеральных Водах.

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«Все службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана», — говорится в сообщении.

Ранее следовавший за границу самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Москвы в Бухару (Узбекистан) Boeing 737–800 2 апреля. Во время полета экипаж доложил об отказе гидросистемы на борту лайнера и принял решение вернуться на аэродром вылета.

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