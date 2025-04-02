Летевший за границу российский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Бухару самолет вернулся в Москву из-за отказа гидросистемы

Летевший за границу самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Бухару (Узбекистан) Boeing 737–800 в среду, 2 апреля. Во время полета экипаж доложил об отказе гидросистемы на борту лайнера и принял решение вернуться на аэродром вылета.

Сигнал срочности и бедствия пилоты не объявляли. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту Внуково.

Ранее в самолете другой российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Инцидент произошел с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 во вторник, 25 марта.