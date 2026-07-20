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Забота о себе
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10:32, 20 июля 2026Забота о себе

Раскрыт неочевидный способ снизить риск смерти от любой причины на 30 процентов

Кардиолог Рохас: У людей с регулярным режимом сна риск смерти от любой причины ниже
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Чтобы снизить риск смерти от любой причины на 30 процентов, необходимо ложиться спать в одно и то же время, заявил кардиолог Аурелио Рохас. Этот неочевидный способ он раскрыл в разговоре с изданием Deia.

По словам Рохаса, принято считать, что спать необходимо около восьми часов в сутки. Однако, как подчеркнул врач, в действительности соблюдение режима значительно важнее, чем то, сколько времени человек проводит в постели.

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Кардиолог объяснил: когда человек ложится спать в разное время, его биологические часы перестают правильно синхронизировать фундаментальные процессы, включая высвобождение мелатонина, выработку кортизола, регуляцию глюкозы, кровяного давления и работы иммунной системы. «У людей с регулярным режимом сна риск смерти [от любых причин] ниже на 30 процентов, смерти от заболеваний сердца — на 38 процентов, а от рака — на 24 процента», — подчеркнул Рохас.

Ранее сомнолог Максим Новиков назвал причины непреодолимой сонливости днем. По его словам, одной из них является плохое качество ночного отдыха.

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